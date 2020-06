14 interventi di disinfestazione sul territorio comunale

Montalto di Castro - Nel periodo dal 6 luglio al 9 ottobre nell'orario 00:30-06:30

Montalto di Castro – Il servizio comprenderà 14 interventi; inizierà dal 6 luglio e terminerà il 9 ottobre nell’orario 00:30-06:30 dei seguenti giorni: 6 luglio Montalto Marina; 7 luglio Montalto capoluogo e Pescia Romana; 20 luglio Montalto Marina; 21 luglio Montalto capoluogo e Pescia Romana; 5 agosto Montalto Marina; 6 agosto Montalto capoluogo e Pescia Romana; 24 agosto Montalto Marina; 26 agosto Montalto capoluogo e Pescia Romana; 8 settembre Montalto Marina; 9 settembre Montalto capoluogo e Pescia Romana; 23 settembre Montalto Marina; 24 settembre Montalto capoluogo e Pescia Romana; 8 ottobre Montalto Marina; 9 ottobre Montalto capoluogo e Pescia Romana.

Durante il servizio di disinfestazione, la cittadinanza è invitata a tenere chiuse porte e finestre; a non lasciare i panni stesi; a coprire i giochi per bambini; a tenere gli animali domestici all’interno o in zone protette.

Amministrazione comunale di Montalto di Castro

30 giugno, 2020