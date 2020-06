“248mila euro per l’adeguamento dei verricelli per l’alaggio delle barche”

Marta - L'annuncio del consigliere regionale Enrico Panunzi (Pd)

Marta – “In arrivo per il comune di Marta 248mila euro per l’efficientamento tecnologico, ammodernamento e messa in sicurezza dei verricelli per l’alaggio delle barche dei pescatori”.

Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi.

I fondi rientrano nell’ambito “Feamp 2014/2020 Misura 4.63 – Strategia di sviluppo locale del Flag lago di Bolsena – avviso pubblico di attuazione dell’azione 2B3, recupero e riqualificazione di borghi e ambienti tipici del mestiere di pesca”.

“Sul lago di Bolsena la pesca rappresenta un settore economico importante e le comunità dei pescatori costituiscono un presidio di tutela delle tradizioni locali e dell’ambiente – afferma il vicepresidente della decima commissione –. Il progetto del comune di Marta è risultato primo nella graduatoria. Le risorse messe a disposizione derivano da stanziamenti europei, statali e regionali. Serviranno per realizzare un intervento adeguamento dei verricelli per l’alaggio delle barche”.

19 giugno, 2020