Viterbo - In consiglio comunale Erbetti (M5s) solleva il problema del superamento dei limiti - In 3 anni oltre 20 ingiunzioni

Viterbo – (g.f.) – “30mila euro di sanzioni per scarichi non autorizzati”. Chiamati a pagare, comune e Talete e a fare i conti è Massimo Erbetti (M5s). Una a una, porta tutte le ingiunzioni.

Sono una ventina da fine 2016 a tutto il 2019, arrivano dalla regione.

“Riguardano il superamento di limiti previsti dalla legge, per gli scarichi in acqua – spiega Erbetti – il comune non è responsabile direttamente, ma il gestore.

Tuttavia, saranno in ogni caso i cittadini a pagare. Occorre intervenire, perché oltre al costo economico c’è anche un danno all’ambiente. Se si superano i limiti vuol dire che s’inquina”.

Non dovrebbe essere complicato individuare le situazioni critiche e porre rimedio. “I superamenti – fa notare Arena – sono costanti e le zone da individuare quindi sono semplici”.

Non è il solo problema che il primo cittadino sta provando a risolvere: “Con il consigliere Marini stiamo effettuando controlli anche con i tecnici, per la crescita delle bollette idriche da pagare.

In cinque anni in comune siamo passati da 700mila a oltre un milione di euro. Le verifiche stanno mostrando qualcosa d’interessante”.

10 giugno, 2020