“Dopo 40 anni si chiude la vicenda di Belcolle”

Regione - Il presidente Zingaretti presenta “Ripartire veloci” - Duemila cantieri: “Per oltre due miliardi di euro" - Tra questi il completamento dell'eterna incompiuta nella Tuscia

Viterbo – (g.f.) – “Si chiude dopo 40 anni la vicenda dell’ospedale Belcolle”. Per il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti è tempo di “Ripartire veloci” e presenta un pacchetto d’investimenti che include anche il completamento dell’ospedale viterbese.

Duemila cantieri, in parte già aperti e altri da aprire: “Per oltre due miliardi di euro di risorse – spiega Zingaretti – si tratta di progetti già cantierabili, 400 sono attivi o si stanno attivando”. Suddivisi in vari settori.

In quello che interessa la sanità, c’è pure pure l’eterna incompiuta, Belcolle. Ma anche l’adeguamento e la messa a norma di quelli di Montefiascone e Ronciglione.

Nel complesso sono 358 milioni per 276 cantieri in edilizia sanitaria.

“Siamo ancora dentro l’emergenza sanitaria – spiega Zingaretti – ma proiettati anche nel fare fronte ad altre emergenze, legate agli effetti economici, sociali e produttivi del virus.

Il pacchetto di misure vuole creare lavoro, liquidità ed è frutto di un lavoro con gli assessorati competenti, una task force presieduta dal vicepresidente Leodori che ogni 30 giorni farà il punto della situazione e dello stato d’avanzamento lavori”.

780 milioni riguardano viabilità, ferro e mobilità sostenibile, tra cui figura il ripristino di tratti della Verentana.

In agricoltura, parchi e aree naturali, a Viterbo si parla di Ronciglione e del torrente Elvella ad Acquapendente.

Sono invece 35 gli interventi a teatri e luoghi di cultura nella Tuscia, su un totale di 163 e passano tra gli altri, per il Museo delle tradizioni popolari, il teatro San Marco di Tarquinia e il centro Alberini a Orte.

Su 619 scuole nel Lazio, 72 sono quelle che a Viterbo riceveranno fondi per interventi. C’è anche lo sport, con impianti anche negli istituti scolastici, 5,4 milioni e 140 cantieri.

VIABILITÀ

Sulla viabilità, mobilità su ferro e mobilità sostenibile la Regione investirà quasi 800 milioni di euro. In particolare saranno realizzate 16 ciclovie; più di 600 milioni saranno utilizzati per il potenziamento, il completamento o il ripristino di ferrovie, stazioni o metropolitane; altri 50 milioni andranno alle opere infrastrutturali e viarie per la Ryder Cup di Guidonia; mentre per quanto riguarda le strade partiranno 125 cantieri per oltre 140 milioni di euro.

CANTIERI ATER E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Entro la fine dell’anno verranno aperti 79 cantieri Ater grazie a un investimento di circa 140 milioni di euro mentre più di 50 milioni saranno utilizzati per 9 interventi di urbanizzazione primaria e secondaria (piani di zona) in cinque municipi di Roma.

DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE, CONSORZI BONIFICA E TRATTAMENTO RIFIUTI

Al via 248 interventi per 140 milioni di euro.

RICOSTRUZIONE POST SISMA

Altre opere saranno avviate per la ricostruzione post sisma: si tratta di 68 cantieri per circa 103 milioni di euro.

EDILIZIA SANITARIA

Dalla riqualificazione dell’ospedale Sant’Andrea all’avvio dell’ampliamento del Santa Maria Goretti di Latina entro la fine del 2021, saranno aperti 276 cantieri in tema di edilizia sanitaria per un investimento complessivo di 358 milioni di euro.

AGRICOLTURA, PARCHI E AREE NATURALI E ITINERARI CULTURALI

Oltre 170 interventi entro 12 mesi, per più di 44 milioni di euro totali, tra fondi europei, del PSR e altre misure, riguarderanno l’agricoltura, i parchi, le aree naturali e gli itinerari culturali regionali.

SCUOLE

Quasi 400 milioni di euro sono destinati ad interventi per 619 scuole in tutte le province.

PATRIMONIO REGIONALE

Riqualificazione dell’ex ospedale Forlanini, restauro e valorizzazione dell’ex complesso del Santa Maria della Pietà, adeguamento dei locali WeGil di Trastevere, riqualificazione del Filmstudio di Trastevere e collocazione dell’Archivio Flamigni in un immobile regionale a Garbatella sono solo alcuni dei 26 cantieri su cui la Regione investirà quasi 50 milioni di euro.

TEATRI E LUOGHI DELLA CULTURA

18 milioni di euro sono utilizzati per interventi che riguardano 14 teatri e decine di interventi nei luoghi della cultura del Lazio tra cui il Parco regionale dell’Appia Antica e il Parco archeologico di Ostia Antica.

IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E NELLE SCUOLE

Previsti 61 interventi cantierabili entro 12 mesi per quasi 1,7 milioni di euro negli Istituti scolastici e 69 cantieri per quasi 3,3 milioni di euro entro 12 mesi per impianti sportivi di comuni e associazioni.

ATER GREEN

Grazie all’ecobonus varato dal Governo, si procederà alla riqualificazione green di tutto il patrimonio Ater e all’efficientamento energetico degli oltre 80mila alloggi delle Ater del Lazio grazie al quale sarà possibile ridurre i consumi energetici e dunque il costo in bolletta e l’inquinamento.

5 giugno, 2020