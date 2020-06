Orte - Carabinieri - Con lui c'erano altre due persone segnalate come assuntori

Orte – 45 grammi di hashish in casa, arrestato per spaccio.

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Orte, dando esecuzione a un decreto di perquisizione della Procura della Repubblica, hanno perquisito l’abitazione di un uomo sospettato di essere uno spacciatore.

“Al termine della perquisizione – si legge nella nota dei militari – è stato trovato con 45 grammi di hashish divisa già in dosi e altre due persone presenti in casa sono entrambe state trovate con una dose a testa di hashish e per questo segnalate alla Prefettura competente come assuntori”.

L’uomo è stato dichiarato in arresto dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari.

