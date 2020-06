Sondaggi, il partito di Giuseppe Conte prenderebbe il 14%

Politica - Secondo una ricerca di Youtrend per Sky, il premier è il secondo leader più apprezzato dagli italiani dopo Mario Draghi e una lista guidata da lui sarebbe già ampiamente sopra il 10%

Condividi la notizia:











Roma – Se Giuseppe Conte decidesse di fondare un partito, oggi prenderebbe il 14,3%. Lo dice un sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky, in cui viene inserita per la prima volta l’ipotesi che il premier voglia lanciarsi con una lista sua.

Conte attingerebbe più di metà dei suoi voti da chi attualmente si dichiara indeciso o astenuto, per il 19,4% dal M5s, per il 16% dal centrosinistra e per l’8,2% dal centrodestra.

Lo schieramento in testa ai sondaggi, comunque, resta la Lega, che si attesta al 26,2%. Oltre il 20% anche il Pd (al 21,6%), mentre il Movimento 5 stelle è al 15,5%, incalzato da Fratelli d’Italia al 15%. Forza Italia al 6,5% e Italia viva al 3,1%.

Il sondaggio pubblicato da Sky analizza anche il gradimento dei leader. In testa alle preferenze degli italiani c’è Mario Draghi, col 59,3%, ma Giuseppe Conte è secondo col 57,1% e davanti a tutti gli esponenti dei vari partiti. Seguono tre governatori di regione: Luca Zaia (Veneto) col 49,7%, Vincenzo De Luca (Campania) col 43,4% e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) col 37,1%.

La prima leader nazionale di partito a comparire in questa classifica è Giorgia Meloni, che gode del 33,2%.

Condividi la notizia:











5 giugno, 2020