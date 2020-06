“Consegnati 120 pacchi alimentari a famiglie in difficoltà”

Viterbo - L'assessora regionale Troncarelli (Politiche sociali): "Il progetto di Salvamamme finanziato per quasi 200mila euro col bando del terzo settore"

Viterbo – “La crisi sanitaria da Covid-19 presto si è trasformata in crisi economica e sociale, mettendo in ginocchio imprese e famiglie.

La regione Lazio, sin dall’inizio della pandemia, ha lavorato non solo nell’applicare le misure di contenimento del virus, ma anche nel porre in essere tutti gli atti necessari per garantire una cornice di riferimento valida su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di tutelare la salute, la sicurezza e la dignità dei cittadini più fragili”. L’assessora alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della regione Lazio Alessandra Troncarelli, questa mattina ha partecipato alla presentazione del progetto “Famiglie in emergenza”, finanziato dalla Regione Lazio con 195.450 euro nell’ambito del bando del terzo settore.

L’avviso ha consentito di finanziare 249 enti per un investimento totale di 4,57 milioni di euro, finalizzato a contribuire alle spese di acquisto e distribuzione di beni da parte dei volontari, supporto insostituibile nella erogazione di servizi essenziali a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Oggi a Viterbo, insieme al parroco don Angelo Bissoni della parrocchia San Leonardo Murialdo e alla Caritas, sono stati donati 120 pacchi alimentari e prodotti per bambini a 80 famiglie in difficoltà.

Il progetto di Salvamamme prevede che, oltre alla distribuzione di generi di prima necessità (compresi prodotti per l’igiene e per l’infanzia), vengano reimmessi fondi nell’ambito della comunità regionale secondo il principio dell’economia circolare.

I prodotti distribuiti sono infatti acquistati da filiere regionali, grazie ad un accordo con Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) e da filiere nazionali presenti nelle grandi distribuzioni. L’iniziativa raggiungerà tutti i capoluoghi della Regione con un innovativo servizio mobile di distribuzione degli aiuti con “infection control”, chiamato “Sicurezza con amore”, con la finalità di garantire, nell’inedita situazione determinata dal coronavirus, la consegna degli aiuti nella massima sicurezza.

“Ringrazio l’associazione Salvamamme che ha fatto tappa a Viterbo e prosegue il suo impegno in tutto il Lazio. Il mio grazie va anche alla Caritas e padre Angelo Bissoni, sempre presenti sul territorio in ogni momento, al di là dell’emergenza che stiamo vivendo.

La regione Lazio è consapevole del vostro ruolo e lo scopo di questi interventi – conclude l’assessore Troncarelli – è dare respiro agli enti del terzo settore che quotidianamente si occupano di assistenza alle persone, alla distribuzione di beni di prima necessità e di prodotti per l’infanzia per le famiglie più bisognose.

Il tutto in un’ottica di confronto, ascolto e collaborazione continui con le associazioni: insieme siamo più forti contro il virus e le sue nefaste conseguenze sulla vita quotidiana delle famiglie”.

5 giugno, 2020