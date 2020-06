La croce rossa di Tarquinia ringrazia la Ceme per la donazione di 1500 euro

Cronaca - Il comitato: "Onorati di essere i destinatari di un gesto tanto nobile quanto non scontato"

Tarquinia – Vogliamo ringraziare pubblicamente i lavoratori della Ceme per aver donato 1500 euro al nostro comitato.

Ci sentiamo onorati di essere i destinatari di un gesto tanto nobile quanto non scontato in un periodo difficile come questo.

Questa donazione ci darà la possibilità di continuare nelle nostre attività di volontariato, nell’ambito dell’iniziativa della croce rossa italiana “Un’Italia che aiuta”, sostenendo le fasce più deboli della popolazione che hanno bisogno della nostra solidarietà.

Le richieste di aiuto sono ovunque, piccole o grandi, noi le ascoltiamo tutte. Ancora “millecinquecento” volte grazie.

Croce rossa Italiana

Comitato di Tarquinia

15 giugno, 2020