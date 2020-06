A Bagnoregio Paperonly, il mercatino del collezionismo cartaceo

Cultura - Appuntamento domenica 28 giugno

Bagnoregio – (s.c.) – Domenica prossima 28 giugno inizierà a Bagnoregio una nuova avventura per “Paperonly”, il mercatino del collezionismo di solo materiale cartaceo, che da oltre 4 anni si è tenuto sempre a Viterbo sotto i portici di palazzo dei Priori l’ultimo fine settimana di ogni mese.

Una manifestazione, questa, di elevato livello culturale, che ha ridotto, di conseguenza, la sua presenza nel capoluogo al solo ultimo sabato di ogni mese per motivi tecnico organizzativi legati agli spazi idonei di utilizzo.

Bagnoregio è un posto incantevole, ben amministrato, accogliente e pieno di turisti che arrivano numerosi da ogni parte d’Italia e, Covid19 permettendo, anche dall’estero.

Il mercatino, situato nei pressi del belvedere che mostra nel panorama tutto il fascino dell’antica “Città che muore”, presenterà, come sempre, tantissime sorprese per tutti gli appassionati.

Domenica, in particolare, tra gli altri, verranno esposti libri di storia locale d’epoca come “Bonaventura Tecchi uomo illustre di terra Tuscia” scritto da Rosario Scipio, “Civita di Bagnoregio nella storia” scritto da Mario Signorelli, “Cento anni di Bagnoregio” di Eletto Ramacci e tanto altro ancora. Simpatiche alcune cartoline postali, di fine ‘800 e inizio ‘900 indirizzate a Tecchi sindaco e podestà di Ronciglione.

Ci saranno anche tanti libri rari fuori commercio, ogni volta diversi, frutto della laboriosa ricerca degli espositori. Poi ancora stampe antiche, documenti cartacei di vario genere, spartiti musicali d’epoca, cartoline d’epoca viaggiate e non, e antichi manifesti. Vale la pena di farci un salto, anche soltanto per vedere.

I visitatori si potranno tranquillamente intrattenere, comodamente, tra le bancarelle, sempre muniti di guanti e mascherine anti contagio forniti dagli organizzatori, curiosando alla ricerca di libri da leggere, o da regalare, e di documenti cartacei da conservare nella propria collezione.

PaperOnly è organizzato dall’Associazione culturale Take Off, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Bagnoregio e ha ottenuto il patrocinio di Casa Civita, e si ripeterà l’ultima domenica di luglio, settembre e ottobre. Per info: 338 2129568

27 giugno, 2020