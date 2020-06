Deridono Casapound, aggrediti due 21enni

La Spezia - Denunciato un attivista del movimento - Lanciato un petardo contro gli agenti

La Spezia – Qualche battuta di troppo ed รจ scattata subito la rissa. Questa mattina gli agenti della Digos della Spezia hanno denunciato, come riporta La Nazione, un attivista locale di Casapound per l’aggressione ai danni di due ragazzi di 21 anni avvenuta lo scorso sabato per le vie del centro.

Secondo quanto finora ricostruito, intorno alle due di notte un gruppo di attivisti di Casapound sarebbe stato raggiunto da qualche battuta di scherno per via della loro appartenenza politica da parte dei due 21enni. Il gruppo avrebbe quindi deciso di seguirli per poi aggredirli. Solo l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe spinto gli attivisti di destra alla fuga per le vie del centro. Secondo quanto riportato dalla Nazione, gli aggressori avrebbero anche lanciato un petardo contro gli agenti.

I due ragazzi aggrediti, che si trovavano alla Spezia per trascorrere la serata, avrebbero riportato delle ferite con prognosi di 30 e 7 giorni per fratture scomposte al setto nasale e trauma facciale e cervicale. Le indagine proseguono, per completare il quadro dell’aggressione e individuare tutte le persone coinvolte.

5 giugno, 2020