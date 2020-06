Aism, attivo percorso diagnostico terapeutico assistenziale e riabilitativo per la sclerosi multipla

Viterbo - Un percorso elaborato in stretta sinergia con la Asl di Viterb dove all’interno sono stati definiti aspetti fondamentali per una corretta gestione della malattia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Aism Associazione italiana sclerosi multipla, sezione provinciale di Viterbo, mai come oggi, in una grande emergenza sanitaria nazionale, è importante tornare a sottolineare i punti di forza del territorio per le persone con sclerosi multipla.

E’ fondamentale che tutte le persone coinvolte nella Sm, sappiano che è attivo un Pdta -R per la Sm ovvero un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale e riabilitativo per la sclerosi multipla (Delibera ASL n.796 del 01 giugno 2016).

Un percorso elaborato in stretta sinergia tra la Asl di Viterbo e l’Aism, sezione provinciale di Viterbo, dove all’interno sono stati definiti aspetti fondamentali per una corretta gestione della Sm, alcuni tra questi: la gestione clinica della Sm, la valutazione medico legale, il percorso riabilitativo, la definizione dell’equipe multidisciplinare, il collegamento ospedale-territorio, il ruolo del case manager, il ruolo dell’associazione.

Come può un percorso come questo, migliorare la qualità di vita delle persone coinvolte nella sclerosi multipla? Cosa cambia?

Lo stesso percorso serve a garantire una corretta e continua presa in carico multidisciplinare. Il centro Sm dell’ospedale Belcolle di Viterbo, rilevando il bisogno della persona con la persona, la informa e la indirizza correttamente verso la rete dei servizi ospedalieri o territoriali, in base alle sue effettive esigenze.

E’ il centro Sm che prende in carico la persona con sclerosi multipla, avvalendosi del supporto del Mmg -Medico di medicina generale e del case manager, identificato all’interno del percorso che dove necessario, coinvolge attivamente la sezione provinciale Aism, unica organizzazione in Italia, in grado di intervenire sulla sclerosi multipla a 360°. Oggi in Italia sono oltre 125mila le persone con questa patologia ed è quindi necessario intervenire prontamente.

Aism, porta avanti una relazione continuativa con tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla, monitora periodicamente le loro necessità e interviene collegandosi con la rete dei servizi territoriali con l’obiettivo di migliorare il loro percorso e quindi la loro qualità di vita.

“Grazie alla capacità di ascolto, nasce un confronto permanente e per Aism è importante portarlo avanti non solo con le persone con Sm ma con tutte le Istituzioni coinvolte”. A garanzia di un corretto funzionamento del Pdta, chiediamo a tutte le persone coinvolte nella Sm, di monitorarne l’andamento perché solo lavorando in stretta sinergia con la rete dei servizi territoriali, riusciremo a implementare lo stesso percorso, migliorando sempre più una corretta e completa presa in carico multidisciplinare.

Aism, sezione provinciale di Viterbo si mette a disposizione per garantire ulteriori approfondimenti del percorso Pdta-R Sm.

Aism Viterbo

Condividi la notizia:











20 giugno, 2020