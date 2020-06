Aiuti a famiglie con figli, approvato dal consiglio dei ministri il Family Act

Roma - La misura era stata presentata dalla ministra Elena Bonetti a ottobre alla Leopolda - Accordo tra Italia Viva e Pd anche per l'assegno universale

Condividi la notizia:











Roma – Era stato presentato lo scorso ottobre alla Leopolda, oggi il consiglio dei ministri lo ha approvato. Il Family Act, fortemente voluto dalla ministra delle pari opportunità Elena Bonetti (Iv), prevede l’impegno per il governo a introdurre una serie di aiuti e agevolazioni fiscali per le famiglie con figli nei prossimi due anni.

Tra le misure più rilevanti il congedo parentale per i neopapà allungato ad almeno dieci giorni obbligatori, il contributo per le rette di nidi e materne, l’integrazione dello stipendio per le mamme che rientrano al lavoro, agevolazioni alle coppie under 35 per l’affitto della prima casa e una serie di aiuti per sport, musei, cinema, teatro e corsi di lingua per i bambini. Italia Viva e Pd hanno trovato un accordo anche per l’assegno universale, da attribuire a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino ai diciotto anni da realizzare entro la fine dell’anno.

Grande soddisfazione da parte dei politici di Italia Viva. Sul profilo Twitter del leader Matteo Renzi si legge: “Il Family Act presentato dalla ministra Elena Bonetti alla Leopolda10 è stato appena approvato dal consiglio dei ministri. Molto bene. Soldi e diritti per figli e famiglie”.

Condividi la notizia:











12 giugno, 2020