Altri quattro guariti nell’Alto Lazio, nella Tuscia nessun caso da una settimana

Coronavirus - Trenta comuni viterbesi sono tornati a essere Covid-free - La lista di quelli ancora "contagiati", con le rispettive positività

Viterbo – Coronavirus, nessun nuovo casi e altri quattro guariti nell’Alto Lazio.

È stata registrata la negativizzazione di due persone nella Tuscia, entrambe residenti o domiciliate a Viterbo. Il totale degli ex pazienti sale a 402, mentre quello dei malati scende a 36: 32 stanno trascorrendo la convalescenza a casa, mentre quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Belcolle.

Dall’inizio dell’emergenza, 462 persone hanno contratto il virus nella Tuscia. Un dato fermo da una settimana. Su sessanta comuni, 44 sono stati quelli “contagiati”. Trenta sono già “guariti”, mentre 14 sono ancora “infetti”. Viterbo e Celleno con nove positivi, Montefiascone con tre, Tuscania con due, Bagnoregio, Bolsena, Corchiano, Montalto di Castro, Monte Romano, Orte, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri e Tarquinia con uno. Gli altri tre pazienti non vivono nella Tuscia, ma la loro positività è stata accertata dalla Asl di Viterbo.

I tamponi effettuati sono 13mila 97, sessanta dei quali nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 144 persone, mentre 3mila 750 sono uscite dalla quarantena.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 3mila 434 test. Su 54 (l’1,57%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Le altre due guarigioni sono avvenute a Civitavecchia e a Manziana. Nel territorio della Asl Roma 4 il totale dei negativizzati tocca quota 717. Gli ancora malati sono 16: quattro a Civitavecchia, tre a Morlupo, due a Fiano Romano e a Santa Marinella, uno ad Allumiere, CampaGnano, Canale Monterano, Riano e Rignano. I comuni “contagiati” sono stati 26: 17 sono tornati ad essere Covid-free mentre nove hanno ancora casi di positività.

Nessun nuovo contagio ma neppure nessun nuovo guarito, invece, in Sabina. Il totale degli ex pazienti è fermo a 394 e quello dei malati a venti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 36 (4 ricoverati a Belcolle)

Guariti: 402

Morti: 24 + 1

In quarantena: 150

Usciti dalla quarantena: 3740

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 128 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 35 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 43 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 29 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (5 guariti)

Sutri: 3 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (1 guarito)

Corchiano: 2 casi (1 guarito)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 811

Attualmente positivi: 16

Guariti: 717

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 247 guariti)

Campagnano: 85 casi (6 morti e 78 guariti)

Fiano Romano: 55 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 48 casi (45 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 18 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 4 guariti)

Comuni Covid-free

Cerveteri: 46 casi (8 morti e 38 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Bracciano: 27 casi (1 morto e 26 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

6 giugno, 2020