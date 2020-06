Anche l’Union Viterbo inaugura la Fase 2, partiti i primi allenamenti al Quatrini

Viterbo – (s.s.) – Nessun placcaggio ma per il momento va bene così. Anche al Sandro Quatrini è iniziata la Fase 2 con l’Union Viterbo che ha ripreso ad allenarsi. Come annunciato in precedenza dal club neroverde, il primo appuntamento è andato in scena mercoledì pomeriggio. A solcare il campo da rugby cittadino, in maniera scaglionata, i Seniores e gli under 18, 16 e 14. Le sedute, completamente rivoluzionate dall’emergenza sanitaria, sono caratterizzate da una serie di accorgimenti che gli atleti viterbesi hanno recepito senza problemi: divieto assoluto di utilizzo degli spogliatoi, attività solo motoria, distanziamento interpersonale di almeno due metri e zero contatti. “La federazione ha chiuso i campionati – racconta l’allenatore Michele Belli – ma siamo tornati lo stesso sul campo per evitare di rimanere fermi almeno fino a settembre. In questo modo potremo terminare la stagione con un arrivederci vero. Il prossimo campionato? Non sappiamo ancora nulla”. Samuele Sansonetti