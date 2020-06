Anche Viterbo nel portale di Poste italiane dedicato ai francobolli

Cultura - Su Filatelia alcune emissioni dedicate alla città dei Papi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche la città di Viterbo è protagonista nel sito interamente dedicato al mondo dei francobolli, completamente rinnovato e facilmente navigabile, che Poste italiane lancia a partire da oggi: il portale Filatelia.poste.it, realizzato con un’innovativa veste grafica, permette la consultazione facile e veloce di francobolli e prodotti filatelici di ogni genere.

Particolarmente significativa è la novità del “Catalogo virtuale” che consente di ricercare tutti i francobolli emessi dal 1861 ad oggi, permettendone la visualizzazione grafica e il dettaglio delle caratteristiche tecniche e del foglio informativo. Sarà possibile anche trovare i prodotti filatelici a disposizione del grande pubblico come i folder tematici, le cartoline, le tessere, le buste primo giorno e le preziose raccolte dei libri dei francobolli degli ultimi anni.

Fra le emissioni di rilievo che vedono come protagonista la città di Viterbo quella dedicata alla Basilica Santuario di Santa Maria alla Quercia, effettuata il 25 novembre 2016, appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”; quella dedicata alla città di Viterbo della serie tematica Turistica, 31esima serie, del 10 aprile del 2004; il bollo emesso per La macchina di Santa Rosa, effettuata il 3 settembre del 1984 per la terza serie dedicata al “Folclore”; l’emissione del primo ottobre 1982 dedicata a Villa Lante di Bagnaia, per la serie tematica Ville d’Italia. 3ª serie. Ville Laziali; quella dedicata alla Fontana Grande il 22 settembre 1979 nella settima serie delle “Fontane d’Italia”; l’emissione del francobollo emesso in occasione del 750esimo anniversario della morte di Santa Rosa da Viterbo del 6 marzo del 2001, che raffigura Santa Rosa in un dipinto del pittore Francesco Podesti.

Sul sito saranno anche presenti le informazioni sulle prossime emissioni in uscita, sui programmi delle carte valori postali e sui calendari dei servizi temporanei, nella sezione “Eventi e calendario”. Per non perdere neanche una delle emissioni in programma basta registrarsi nella sezione “Abbonamento filatelico”. Infine, per dare risalto ai tanti eventi che si svolgono a livello locale come i convegni, le fiere o le mostre e averne un ricordo che resti oltre il tempo, si può richiedere l’attivazione di “Servizi filatelici temporanei” e di un annullo speciale che riprodurrà il tema della manifestazione.

Il tutto a portata di click, sul nuovo sito Filatelia.poste.it, per coniugare innovazione e tradizione: un modo diverso di raccontare l’Italia a tutte le generazioni, giovani e meno giovani, attraverso l’affascinante iconografia espressa su un francobollo.

12 giugno, 2020