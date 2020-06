“Dopo anni di tribolazioni giudiziarie è arrivata la verità”

Politica - Il senatore Francesco Battistoni (Forza Italia) su Silvio Berlusconi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo anni di tribolazioni giudiziarie, che hanno coinvolto il presidente Silvio Berlusconi, è arrivata una tardiva, ma inequivocabile, verità sull’unica condanna ricevuta.

Una verità che purtroppo non ci ridarà ciò che ci è stato tolto, ma che, almeno, mi auguro, servirà per combattere in parlamento, a favore di una profonda e radicale riforma del sistema giudiziario italiano.

Fa bene il vicepresidente Antonio Tajani a chiedere l’istituzione di una una commissione parlamentare d’inchiesta per accertare tutte le disfunzioni del nostro sistema giudiziario, compresa la vicenda che ha portato alla ingiusta condanna di Berlusconi. Va fatto per Berlusconi cittadino, prima che politico, e per tutti gli italiani vittime di ingiustizie.

Francesco Battistoni

Responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia

30 giugno, 2020