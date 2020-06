Cronaca - Dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 17 con un organico di due marescialli, un vicebrigadiere e quattro tra appuntati e carabinieri

Sutri – Aperta la nuova stazione dei carabinieri di Sutri.

Ieri mattina è stata aperta ufficialmente la nuova stazione dei carabinieri di Sutri; la struttura che è in via Monte del Sole snc, ha aperto in sostituzione della vecchia sede che era a via Ronciglione, senza soluzione di continuità per garantire la sicurezza ai cittadini.

“La stazione – si legge in una nota -, che dipende dalla compagnia di Ronciglione, continuerà ad avere una forza organica di due marescialli, un vicebrigadiere e quattro tra appuntati e carabinieri sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 13 di mattina e dalle 13,30 alle 17 di pomeriggio, salvo continuare a garantire la sicurezza del territorio con servizi esterni armonizzati nelle 24 ore in base alle esigenze operative e di sicurezza”.

10 giugno, 2020