“App Immuni illegale e non rispettosa della privacy, è una fake news…”

Lettere al direttore - Montefiascone - La vicepresidente gruppo M5s al senato Alessandra Maiorino su un post pubblicato sul profilo Facebook della vicesindaca Orietta Celeste

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile direttore Galeotti, le scrivo perché conoscendo la sua sensibilità per una corretta informazione, credo possa condividere la mia preoccupazione in merito ad alcune gravi fake news che girano sul web e che rischiano di avere un impatto particolarmente pernicioso sulla salute dei cittadini dell’area della Tuscia, che tutti amiamo.

Mi riferisco in particolare alle parole scritte sul proprio profilo Facebook dalla vicesindaca di Montefiascone, Orietta Celeste. La vicesindaca non solo invita i cittadini a non scaricare la App Immuni (che lei però chiama Covid-19), studiata dal ministero dell’Innovazione Teconologica di concerto con il ministero della Sanità per mappare la curva del contagio epidemiologico, ma asserisce che tale App sarebbe “illegale” perché violerebbe il diritto alla privacy dei cittadini. Ora tali affermazioni racchiudono un pericoloso mix pericoloso di ignoranza e falsità, a meno che non si voglia pensare alla malafede. E francamente, da parte di chi rappresenta le istituzioni, non so quale delle due cose sia peggiore.

La rivalità politica dovrebbe trovare un limite nell’onestà intellettuale, e qualora questa non vi fosse, nella tutela della salute pubblica, che per un amministratore dovrebbe essere di interesse primario.

Invece qui, come peraltro la sguaiata manifestazione del 2 giugno, dove sono state violate tutte le norme di distanziamento sociale e protezione dal contagio, non ci si ferma neanche di fronte a questo confine, e si pone la salute dei cittadini al di sotto dell’interesse di partito.

Un comportamento sconcertante e indegno da parte di chi rappresenta le istituzioni. È bene ricordare poi che il sindaco e il vicesindaco, hanno la diretta responsabilità sulla salute dei cittadini che amministrano.

Sono sinceramente dispiaciuta per i cittadini di Montefiascone, cui va tutta la mia vicinanza, che in questo modo sono vittime di una visione politica becera che, pur di cavalcare legittimi timori, mette a rischio la loro salute. Io invito tutti i cittadini a scaricare l’App Immuni che è sicura e rispettosa della privacy, come hanno confermato i più illustri costituzionalisti, ed è stata realizzata per aiutare a contrastare una nuova diffusione dell’epidemia, senza a scendere a compromessi in materia di sicurezza e privacy delle persone.

Gli unici dati memorizzati sono quelli epidemiologici i quali comunque non permangono sui server per più di 14 giorni.

Per quanto riguarda invece la diffusione e il fomentare l’ignoranza, solo una profonda rivoluzione culturale, che lasci spazio al merito e a quanti hanno competenza per parlare di determinate cose, può aiutare il Paese ad emanciparsi dal giogo di chi urlando falsità manipola le persone per consenso elettorale.

Un caro saluto e un ringraziamento per il lavoro che con il suo giornale porta avanti.

Alessandra Maiorino

Vicepresidente Gruppo M5s Senato

Commissione Affari Costituzionali

Commissione di inchiesta sul Femminicidio e ogni violenza di genere

Commissione Affari Esteri

Commissione Diritti Umani

Delegazione Parlamentare Nato

6 giugno, 2020