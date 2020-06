Apre il Brennero e niente mascherine in luoghi pubblici

Vienna - Il dispositivo di protezione individuale va indossato su mezzi pubblici, farmacie, ambulatori medici e dove non si può tenere il distanziamento sociale

Vienna – Apre il Brennero e mascherine obbligatorie solo in certi contesti.

Niente più mascherina obbligatoria in Austria. Da oggi il dispositivo di protezione individuale non è più obbligatorio nei luoghi pubblici, come negozi, supermercati e ristoranti.

Va però indossata solo sui mezzi pubblici, nelle farmacie e negli ambulatori medici, come anche nei contesti che non consentono il distanziamento sociale di un metro (parrucchieri ed estetisti).

Apertura poi anche nei collegamenti. Riprendono infatti i viaggi verso 31 paesi europei. Al via gli spostamenti al confine anche con l’Italia. Resta però in vigore un “avviso di viaggio” per chi si reca nella regione italiana più colpita dalla pandemia, la Lombardia.

15 giugno, 2020