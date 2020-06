Armati di decespugliatori Frontini e Antoniozzi ripuliscono la scalinata che porta a Villa Lante

Il giornale di mezzanotte - Comune - Blitz fuori programma ieri mattina dei volontari di Viterbo Venti Venti - VIDEO

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Blitz fuori programma ieri mattina dei volontari di Viterbo Venti Venti che, con i consiglieri comunali Chiara Frontini e Alfonso Antoniozzi hanno ripulito la scalinata che porta a Villa Lante, a Bagnaia.

Durante la manifestazione organizzata dai Bagnaioli sabato mattina, infatti, è stato impossibile non notare come le vie di accesso ad uno dei più preziosi gioielli del nostro territorio fossero ridotte in uno stato vergognoso.

Così, armati di pragmatismo, amore per Bagnaia e un paio di decespugliatori, in poco più di un’ora è stato restituito alla scalinata il decoro che merita.

Prosegue ora l’impegno del nostro gruppo consiliare a promuovere in ogni sede azioni che permettano la piena fruizione di Villa Lante, patrimonio dei bagnaioli, ed il ripristino degli orari di apertura pre-Covid.

Alle chiacchiere preferiamo i fatti.

Movimento Civico Viterbo Venti Venti

9 giugno, 2020