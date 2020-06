Arriva l’alta velocità a Frosinone

Trasporti - Domenica 14 giugno il viaggio inaugurale del Frecciarossa da Milano a Napoli

Frosinone – (g.f.) – L’alta velocità arriva a Frosinone. Come preannunciato da regione e Ferrovie, parte il collegamento col treno Frecciarossa in Ciociaria.

Domenica 14 giugno alle 17 a Frosinone e alle 18,10 a Cassino arriva il convoglio con il viaggio inaugurale, da Milano Centrale a Napoli Centrale. Partecipano Nicola Zingaretti, presidente regione Lazio, Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, Enzo Salera, sindaco di Cassino, Antonio Pompeo, presidente provincia di Frosinone e Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale Gruppo FS Italiane.

Come annunciato in conferenza stampa da Zingaretti e Battisti, le corse che fermeranno in Ciociaria sono quelle delle 5,23 da Napoli, con arrivo a Cassino alle 6,03 e a Frosinone due minuti dopo e di quello delle 17 da Roma Termini, arrivo a Frosinone 17,41 e a Cassino alle 17,43.

Intanto i due treni cominciano a fermarsi in forma sperimentale. Ma è solo il primo passaggio di un progetto che vede la costruzione di una vera e propria stazione alta velocità a Ferentino.

La scelta di Frosinone piuttosto che di Orte, dove da anni si parla di una possibile fermata di alcuni treni alta velocità, ha generato delusione soprattutto in ambito politico.

10 giugno, 2020