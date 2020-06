Arte contemporanea nel borgo autentico di Oriolo Romano

Cultura - Inaugurazione 4 luglio alle 18,30

Oriolo Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Biennale di Viterbo Arte Contemporanea è lieta di annunciare la nuova collaborazione con la città di Oriolo Romano, Borgo Autentico e Comune virtuoso d’Italia, a metà strada fra Roma e Viterbo, lungo il percorso dell’antica via Clodia e nelle immediate vicinanze dei laghi di Bracciano e di Vico.

Qui, nell“ingresso verde”, a simboleggiare l’artificio dell’uomo che opera nella natura stessa, dello splendido Parco di Villa Altieri, dall’alto valore naturalistico e storico-culturale, si terrà una sezione della 6a edizione Biennale di Viterbo Arte Contemporanea, sul tema R.A.G. – W.A.W. Ragnatela Ambientale Globale – Worldwide Ambient Web Focus “Come sarà la vita – What life will look like”



La mostra diffusa – nel corso del mese di luglio si allestiranno in contemporanea le sedi di Celleno Borgo Fantasma, Lubriano e Viterbo -, nata nel 2018 da un’idea del direttore artistico Laura Lucibello, di portare fuori dai canonici spazi espositivi opere di grande suggestione e dimensione, vedrà la partecipazione di artisti internazionali in un percorso espositivo open air.

Le opere, realizzate e riprodotte con diversi materiali a seconda della sensibilità dagli artisti e dai giovani delle Accademie d’Arte iscritti all’ormai storico concorso, offrono un apporto per interpretare e donare una propria chiave di lettura relativa ai nostri tempi in cui l’inquinamento ambientale si ibrida e si sovrappone all’inquinamento sociale.

Tutte le opere proposte nelle 4 sezioni di Oriolo Romano, Celleno Borgo Fantasma, Lubriano e Viterbo rimarranno in esposizione fino al 31 ottobre 2020. In chiusura della manifestazione verranno assegnati i premi Biennale e Accademie.

Si ringrazia per il contributo e l’ospitalità il Comune di Oriolo Romano e l’organizzatore Apai. Gli artisti: Paolo Bielli, Mara Brera, Patrizia Da Re, Jan Incoronato, Shirin Ismail, Susanne Kessler, Pino Mascia, Bruno Melappioni, Luigi Menichelli, Isabella Nurigiani, Gian Luca Proietti, Maria Chiara Spinelli, Lorenzo Zanetti Polzi e i co-curatori Laura Lucibello e Pino Mascia.

Amministrazione comunale Oriolo Romano

30 giugno, 2020