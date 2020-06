Cronaca - Il governatore Giovanni Toti: "Firmerò un’ordinanza che dispone di rivedere quel piano di lavori incompatibile con la sicurezza, il diritto alla mobilità, un piano folle, anche contro la logica"

Genova – Autostrade paralizzate, traffico in tilt in Liguria.

Lunghe code sulle autostrade. Il traffico in particolare sta paralizzando la Liguria. Sull’A10 code prima di Arenzano per arrivare fino a Voltri a causa dei cantieri di lavoro.

Nella mattinata la fila di macchine ha paralizzato l’A26 verso Voltri tra Ovada e Masone per un incidente dopo il casello di Masone. Sull’A12 si è formata una colonna di auto tra Nervi e Recco. Una domenica, quella del 28 giugno, da bollino rosso per le autostrade.

Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è intervenuto con un post su Facebook in cui ha annunciato che domani, lunedì 29 giugno, firmerà un’ordinanza “che dispone di rivedere quel piano di lavori incompatibile con la sicurezza, il diritto alla mobilità, il diritto alla libertà di impresa, un piano folle, anche contro la logica. Mi auguro che di fronte a questo atto ministero e autostrade ci presentino un nuovo piano di lavori, serio e fattibile. Certo, il governo potrebbe impugnare la nostra ordinanza, dichiarando che non siamo competenti sulle concessioni autostradali. Spero non lo faccia e non si assuma questa responsabilità. In ogni caso chiederemo che la Liguria venga risarcita dei danni enormi che sta subendo”.

28 giugno, 2020