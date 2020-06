Politica - Fonti del Pd dopo la videochat tra il segretario Zingaretti, il vice Orlando, i capigruppo di Camera e Senato e la delegazione dei ministri

Roma – “Avanti con Conte, dobbiamo affrontare le sfide economiche”.

“Si è tenuta una videochat con il segretario del Pd Zingaretti, il vicesegretario Orlando, i capigruppo di Camera e Senato e la delegazione dei ministri”. A dare la notizia della riunione sono alcune fonti del Pd all’Ansa. L’incontro dopo le tensioni emerse con il premier Conte sugli imminenti Stati generali dell’economia.

Il Pd in un primo momento era infatti sembrato critico sui tempi troppo stretti per mettere in campo un piano per la ripresa economica. L’incontro con gli stati generali era stato annunciato dal premier Conte nel corso della conferenza stampa del 3 giugno.

“Non è emersa alcuna volontà di contrapposizione con il presidente Conte – continua la fonte del Pd all’Ansa -.Piuttosto è stata confermata l’esigenza di costruire da subito un percorso per affrontare in maniera adeguata le grandi sfide economiche e sociali che abbiamo dinnanzi ma che sia un percorso serio e concreto”.

E ancora. “Non possiamo sbagliare – spiegano dal Pd -. Ogni risorsa va utilizzata nel modo più efficace per risollevare e cambiare positivamente lo sviluppo della nazione. Siamo favorevoli dunque all’apertura di un processo che coinvolga appieno realmente, e non in maniera superficiale, le migliori energie produttive, sociali e intellettuali italiane per definire in tempi certi e con obiettivi chiari gli indirizzi concreti e strategici da assumere nei prossimi mesi. Allargando il confronto a tutte le forze politiche democratiche disponibili”.

