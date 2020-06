Aviazione dell’esercito, una colletta alimentare per le famiglie in difficoltà

Viterbo - E' stata organizzata in collaborazione con una delegazione dell'ordine di Malta

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Baschi azzurri: passione e generosità.

Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le limitazioni che ne conseguono, stanno continuando inevitabilmente a causare un enorme disagio socio-economico su tutto il territorio nazionale.

Con spirito solidale e grande generosità la brigata Sostegno dell’aviazione dell’esercito e una delegazione del Sovrano ordine di Malta hanno voluto dare alle famiglie in difficoltà un tangibile aiuto contribuendo, in modo significativo, alla colletta alimentare di solidarietà “Aiutaci ad aiutare” organizzata, in fedeltà al motto Obsequium Pauperum della sacra religione Melitense, dalla delegazione di Viterbo – Rieti in collaborazione con il comando aviazione dell’esercito.

I generi alimentari donati garantiranno, così, un concreto aiuto a queste famiglie che con l’attuale momento storico si trovano in notevoli difficoltà di sostentamento.

Con questo piccolo gesto la brigata Sostegno dell’aviazione dell’esercito dimostra ancora una volta il suo attaccamento al territorio in linea con quei valori che contraddistinguono da sempre l’aviazione dell’esercito e tutta la forza armata.

Aviazione dell’esercito

8 giugno, 2020