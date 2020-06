Aviazione dell’esercito e Napoli club di Vitorchiano insieme per la solidarietà

Cronaca - Attraverso una colletta alimentare sono stati raccolti generi di prima necessità donati alla casa famiglia Sacra Famiglia di Viterbo e all'Emporio solidale di Vitorchiano

Viterbo – Nel corso di questa settimana il 28esimo gruppo squadroni dell’aviazione dell’esercito e il Napoli club di Vitorchiano hanno unito le loro passioni, il volo e il calcio, per donare un sorriso a coloro che, in questo particolare periodo, vivono momenti di difficoltà.

Attraverso una colletta alimentare hanno raccolto generi di prima necessità che sono stati donati alla casa famiglia Sacra Famiglia di Viterbo e all’Emporio solidale del comune di Vitorchiano, gestito dalla protezione civile.

Il tenente colonnello Michele Ferrari, comandante del 28esimo gruppo squadroni, gruppo di volo dell’aviazione dell’esercito che fin dallo scorso 24 febbraio è stato impegnato in prima linea con uomini e aerei per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha espresso orgoglio per la partecipazione dei suoi Baschi Azzurri.

“In tutte le fasi di questa iniziativa benefica ho notato negli occhi dei miei uomini la fierezza di chi sente la necessità costante di aiutare gli altri – ha spiegato –. Questo evidenzia una sensibilità e un senso di partecipazione attiva alla comunità locale che è parte del nostro essere al servizio del Paese e dei cittadini“.

Con il lodevole slancio di generosità che li caratterizza i baschi azzurri continuano dunque a mostrare attenzione e disponibilità nei riguardi di quelle iniziative intraprese a scopo umanitario e solidale confermando il loro sostegno alla comunità.

5 giugno, 2020