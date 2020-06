Avis, il centro trasfusionale apre anche di pomeriggio

Viterbo - L'obiettivo è mantenere alti i livelli di donazione anche nei mesi caldi dell'anno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dal 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue, sarà attiva la campagna estiva di sensibilizzazione per la donazione del sangue, promossa dall’Avis comunale di Viterbo, quest’anno organizzata in misura più contenuta rispetto agli anni passati, ma sempre con lo stesso obiettivo: mantenere alti i livelli di donazione anche nei mesi caldi dell’anno nei quali, normalmente, si verifica una diminuzione dell’attività donazionale.

Il servizio immunotrasfusionale, diretto dalla dottoressa Silvia Da Ros, ha ampliato l’orario di apertura del centro trasfusionale stesso, riproponendo anche le aperture pomeridiane.

Nello specifico, l’orario mattutino di apertura ai donatori di sangue, tutti i giorni dalle 7,30 alle 11,30 mentre sabato e domenica dalle 8,00 alle 11,30. Inoltre è già partita l’apertura pomeridiana nei giorni di martedì e giovedì, dalle 14,30 alle 17,30.

Si invita ad effettuare la prenotazione della donazione ai seguenti numeri: 0761-339011/0761-338621.

Facciamo quindi appello a tutti i nostri associati di donare il sangue durante l’estate, facendo un gesto di generosità nei confronti di chi, proprio in questi mesi, sta affrontando una malattia o necessita di un intervento chirurgico. Siamo certi che come sempre, risponderete positivamente al nostro appello, non facendo mancare il vostro sostegno.

Dopo la donazione potrete ritirare presso il punto Avis di Belcolle un simpatico gadget associativo.

Avis Viterbo

5 giugno, 2020