Bagno nel mare mosso, Sgarbi rischia di annegare

Cronaca - Video - Brutta avventura per il sindaco di Sutri che, travolto da onde violente, non riusciva a raggiungere la riva

Condividi la notizia:











Palasë (Albania) – Paura, ieri pomeriggio, per Vittorio Sgarbi.

Il sindaco di Sutri, nonché deputato e critico d’arte, ha rischiato di annegare al largo della spiaggia di Palasë, sud dell’Albania.

Durante un bagno al mare non riusciva più a tornare a riva: onde alte e violente lo hanno letteralmente travolto, facendolo più volte finire sott’acqua.

La figlia Alba, un bagnino del resort Green Cost, dove Sgarbi è ospite, e una terza persona che erano in spiaggia lo hanno aiutato a tornare sul bagnasciuga, non senza difficoltà, per via del mare molto agitato.

Con Sgarbi, oltre ai suoi collaboratori, c’era il sindaco di Valona, il medico Dritan Leli.

L’intera scena è documentata in un video postato dall’ufficio stampa di Sgarbi.

Il tour del primo cittadino di Sutri in Albania è poi continuato normalmente.

Pochi minuti fa ha postato una foto su Facebook dal promontorio di Bylis, tra i resti archeologici dell’omonima città greca.

Qualche attimo di spavento ma, per fortuna, nessun’altra conseguenza: “Ho solo perso occhiali e mutande”, ha dichiarato Sgarbi, ridendoci su.

Sgarbi rischia di annegare in Albania, il video postato dal sindaco di Sutri su YouTube

Condividi la notizia:











6 giugno, 2020