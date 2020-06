“Banchi singoli di nuova generazione per recuperare spazi”

Roma - La ministra dell'Istruzione Azzolina interviene in vista del nuovo anno scolastico

Roma – “Banchi moderni a scuola per recuperare spazio”. In vista del nuovo anno scolastico, la ministra allʼIstruzione Azzolina spiega come ci siano tre cose da fare, per garantire il distanziamento.

Intanto, recuperare spazi negli istituti, nuovi locali fuori dalla scuola e avere un numero maggiore di docenti e personale ata.

Si torna in classe dal 14 settembre, ma già dal primo le scuole riapriranno e per garantire il giusto distanziamento arriveranno: “banchi singoli di nuova generazione. Per l’acquisto ci darà una mano il commissario per l’emergenza”.

29 giugno, 2020