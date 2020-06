Belcolle, il reparto di ortopedia torna pienamente operativo

Viterbo - Il direttore Fabrizio Lucarini: "Stiamo provvedendo a riprogrammare tutte le visite rimandate durante l'emergenza"

Viterbo – Il reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Belcolle, diretto da Fabrizio Lucarini, dal 5 giugno è tornato pienamente operativo al nono piano, ingresso blocco C.

L’unità operativa, durante l’emergenza Covid-19, aveva sospeso l’attività ordinaria, al fine di garantire una piena presa in carico dei pazienti affetti da Coronavirus nelle strutture dedicate all’interno dell’ospedale viterbese. In questi mesi l’area ortopedica aziendale ha, comunque, proseguito ad essere operativa, grazie al supporto determinante degli ospedali di Civita Castellana e di Tarquinia.

“Il nuovo riassetto organizzativo, in funzione dal 5 giugno – spiega Fabrizio Lucarini –, ha permesso di riprendere tutte le attività connesse ai ricoveri, sia in regime di urgenza, per i pazienti provenienti da pronto soccorso, che ordinari (ricoveri programmati) con la possibilità di accogliere questi ultimi anche in week surgery, essendo stato riavviato il percorso di preospedalizzazione anche per i pazienti ortopedici“.

Con la riattivazione piena del reparto è stato possibile anche tornare a operare le fratture di femore entro le 48 ore, come da disposizione regionale, limitando così i trasferimenti presso gli altri presidi ospedalieri, pur essendo sempre attiva la rete ortopedica-traumatologica aziendale.

“Sono state, inoltre – conclude Lucarini –, attivate delle sedute operatorie di day surgery, il venerdì e il sabato mattina, sempre nel reparto di week surgery, per dare la possibilità di effettuare gli interventi già programmati in regime ambulatoriale, e di day surgery per gli interventi che erano stati sospesi a causa dell’emergenza per Covid-19. Anche per quanto riguarda le visite ambulatoriali, queste sono riprese a pieno regime e si sta provvedendo a riprogrammare tutte le visite rimandate durante l’emergenza”.

15 giugno, 2020