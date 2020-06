A Belcolle terapia neurovascolare, potenziamento reti trauma e nuovo acceleratore lineare

Viterbo - Dalla regione 110 milioni di spesa nella sanità e interventi per l'ospedale del capoluogo, oltre al completamento - Alla Asl 3,7 milioni

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Belcolle, completamento e non solo. La regione Lazio annuncia investimenti nella sanità per 110 milioni e alla Asl di Viterbo ne arrivano per 3,7.

Al polo ospedaliero del capoluogo prevista l’attivazione dell’Unità di terapia neurovascolare, potenziamento reti trauma e neurotrauma e la sostituzione dell’acceleratore lineare.

Ma il programma ripartire veloci, sempre della regione e che conta 276 cantieri tra quelli aperti e altri in fase d’avvio, comprende il completamento di Belcolle e l’adeguamento e messa a norma dei presidi di Montefiascone e Ronciglione.

Se alla Asl di Viterbo arrivano 3,7 milioni, sono 12,2 quelli a Latina e 4,9 a Frosinone. A Rieti, invece, in cantiere due dei cinque nuovi ospedali nel Lazio. Uno nel capoluogo e l’altro ad Amatrice.

“Un decreto essenziale – spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – quello che si appresta a firmare il presidente Zingaretti – 18 interventi sul territorio regionale, 14 dei quali per l’ammodernamento tecnologico”. Nella Tuscia: “A Viterbo sono previsti interventi importanti”.

Per il presidente Zingaretti è il tempo della concretezza. “Abbiamo reagito al virus – dice Zingaretti in conferenza stampa – con le azioni intraprese.

Oggi dobbiamo reagire alla crisi economica e sociale, con un impegno alla tutela della salute e a investire per riaccendere i motori dell’economia. Se si fa concretamente crescerà la fiducia nel futuro, ora grande assente”.

Tra gli interventi programmati, Zingaretti segnala in particolare: “I cinque nuovi ospedali della regione, quello del Golfo, quello di Latina, Tiburtina, Rieti e Amatrice.

Sono il simbolo di una inversione di tendenza e poi i grandi investimenti in nuove tecnologie”.

NUOVI INTERVENTI PER UNA SANITÀ MIGLIORE 110 MILIONI PER OSPEDALI E NUOVE TECNOLOGIE

6,4 MILIONI PER LE ASL DI ROMA CITTÀ (3,3 MLN PER ATTREZZATUREE 3,1 MLN PER LAVORI)

ASL RM1 – 3,3mln ASL RM2 – 3,1mln

ELENCO INTERVENTI:

• San Filippo Neri: 1 TAC e 1 Risonanza magnetica

• Nuovo Regina Margherita: 1 TAC e sicurezza antincendio• CTO: 1 TAC

• Sant’Eugenio: 1 Risonanza magnetica, sicurezza antincendio e cabina elettrica MT/BT

ASL PROVINCIA DI ROMA

9,4 MILIONI DI EURO PER LE ASL DELLA PROVINCIA DI ROMA

(5,1 MLN PER ATTREZZATURE E 4,3 MLN PER LAVORI)

ASL RM4 – 2,3mlnASL RM5 – 2,9mlnASL RM6 – 4,2mln

ELENCO INTERVENTI:

• San Paolo di Civitavecchia: potenziamento emodinamica, ammodernamento radiologia e lavori di ristrutturazione

• Ospedali di Colleferro e Palestrina: 2 TAC

• Ospedale di Tivoli: 1 TAC e 1 Risonanza magnetica e sicurezza antincendio

• Ospedali Anzio e Nettuno: 1 Risonanza magnetica e lavori installazione, adeguamento locali e sicurezza antincendio

ASL PROVINCE DEL LAZIO

20,7 MILIONI PER LE ASL NELLE PROVINCE DEL LAZIO (9,1MLN PER ATTREZZATURE E 11,6MLN PER LAVORI).

ASL VITERBO – 3,7mln ASL LATINA – 12,2mln ASL FROSINONE – 4,9mln

ELENCO INTERVENTI:

• Ospedale Belcolle di Viterbo: per attivazione UTN (Unità di Terapia Neurovascolare), potenziamento reti trauma e neurotrauma e sostituzione acceleratore lineare

• Ospedale Santa Maria Goretti di Latina: ampliamento struttura e nuovo edificio, sicurezza antincendio e acquisto di 1 angiografo fisso

• Ospedale SS. Trinità di Sora: potenziamento polo oncologico, sicurezza antincendio e acquisizione di 1 gammacamera e 1 acceleratore

AZIENDE OSPEDALIERE 72,5 MILIONI DI EURO PER I GRANDI HUB DELLA SANITÀ

ELENCO INTERVENTI:

• SAN GIOVANNI ADDOLORATA – 2,6mln per neurologia e potenziamento rete cardiologica

• SAN CAMILLO FORLANINI – 2,9mln per rete emergenza cardiologica e sicurezza antincendio

• UMBERTO I – 6,8mln per Blocco Parto, Terapia Intensiva Neonatale e rete cardiologica• TOR VERGATA – 7,2mln per il potenziamento o erta ospedaliera, realizzazione della Torre 8 e potenziamento rete oncologica

• S. ANDREA – 2,2mln per rete cardiologica e sicurezza antincendio

• IFO – 25mln per potenziamento radioterapia e nuovo Centro Protonterapia• GEMELLI – 23mln per reti tempodipendenti e nuovo corpo di fabbrica

• CAMPUS BIOMEDICO – 2,6mln per rete emergenza – DEA I livello

“RIPARTIRE VELOCI”: SUBITO VIA A 276 ALTRI CANTIERI GIÀ PROGRAMMATI CIRCA 358 MILIONI GIA’ DISPONIBILI

• adeguamento antisismico all’Ospedale di Sora, in provincia di Frosinone

• realizzazione della REMS di Ceccano, in provincia di Frosinone

• completamento dell’Ospedale Belcolle a Viterbo

• l’adeguamento e messa a norma deipresidi di Montefiascone, Ronciglione in provincia di Viterbo

• riqualificazione dell’Ospedale Sant’Andrea con nuova Palazzina

• completamento dei lavori all’Ospedale San Filippo

• entro la fine del 2021 parte l’ampliamento ospedale Santa Maria Goretti di Latina

• entro la fine del 2021 parte la manutenzione straordinaria Ospedale De Lellis a Rieti

I NUOVI OSPEDALI DEL LAZIO

• NUOVO OSPEDALE DEL GOLFO – ASL di Latina

• NUOVO OSPEDALE DI LATINA – ASL di Latina

• NUOVO OSPEDALE DELLA TIBURTINA – ASL RM5• NUOVO OSPEDALE DI RIETI – ASL di Rieti

• NUOVO OSPEDALE DI AMATRICE – ASL di

19 giugno, 2020