Montalto di Castro - La piccola era in difficoltà durante un bagno in mare a una decina di metri dalla riva

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Bimba di sei anni rischia di annegare, salvata dal bagnino.

Una piccola di circa sei anni, originaria di Piancastagnaio, in provincia di Siena, ha rischiato di non riuscire a tornare a riva mentre stava facendo il bagno al mare a Montalto di Castro a una decina di metri dal bagnasciuga.

La bambina, poco prima di mezzogiorno, è stata notata dal bagnino della spiaggia libera del Sanguinaro che si è subito accorto che fosse in difficoltà.

Subito è partito in soccorso e l’ha riportata a riva.

Della vicenda è stata avvisata la guardia costiera, ma non è stato necessario né il loro intervento diretto né quello di carabinieri e 118 poiché la bambina è stata subito rimessa in sicurezza e non ha avuto bisogno di cure. Per lei, per fortuna, si è tutto risolto solo con un brutto spavento.

Condividi la notizia:











15 giugno, 2020