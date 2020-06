Ferrara - Si sarebbe arrampicato sul davanzale perdendo l'equilibrio

Condividi la notizia:











Ferrara – Bambino di sei anni cade dal terzo piano, è grave.

È successo in provincia di Ferrara. Il piccolo, sei anni, di origine pachistana, è caduto dalla finestra che si trova al terzo piano. Adesso è ricoverato in ospedale, dove è stat trasportato in eliambulanza.

Si sarebbe arrampicato sul davanzale della finestra del bagno, perdendo l’equilibrio e finendo di sotto.

Condividi la notizia:











30 giugno, 2020