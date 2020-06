“Una bomba a orologeria lanciata ad arte contro di noi”

Il giornale di mezzanotte - Bassano in Teverina - Finanza in comune, il sindaco: "Nessun reato contestato a me, all'amministrazione o ai dipendenti"

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Ci rivolgiamo a voi a seguito dei fatti riportati dalla stampa locale che descrivono una situazione surreale, destituita di qualsivoglia fondamento di verità, tesa soltanto a gettare discredito sull’operato di chi da oltre un decennio è impegnato nell’esclusivo interesse di Bassano e dei bassanesi.

Il giorno 20 maggio la guardia di finanza, unitamente alla digos di Viterbo, hanno acquisito agli atti alcuni documenti amministrativi prodotti da questa amministrazione comunale.

Si tratta dell’acquisizione di documentazione amministrativa che non è relativa al solo settore dei lavori pubblici ma dell’intera attività di governo dell’ente. Con pieno rispetto della magistratura e delle autorità inquirenti abbiamo mantenuto il più stretto riserbo.

Al momento ci corre l’obbligo precisare che né a carico del sindaco, né a carico dei membri dell’amministrazione comunale, né a carico di alcun dipendente comunale è stato contestato alcun reato.

Ad arte, come una bomba a orologeria, domenica su una testata di stampa locale mentre a noi è stato richiesto mantenere la più totale discrezione sull’accaduto è apparsa, con tanto di dichiarazione di chi pare essere a conoscenza puntuale dei motivi e dei fatti occorsi, una descrizione a dir poco contraffatta del reale stato delle cose.

È necessario mettere al corrente e rendere partecipi tutti i concittadini che le iniziative giudiziarie hanno tutte un comune denominatore, una medesima mano; sono infatti finalizzate a destabilizzare l’attività amministrativa sebbene, immancabilmente, una dopo l’altra, si infrangano dinanzi alla ineccepibile conduzione della nostra amministrazione, grazie alla correttezza dell’azione politica di questa maggioranza e alla diligenza dell’operato dei dipendenti del nostro comune.

Ci dobbiamo scusare, in ogni caso, come politici per conto di coloro i quali della politica stanno facendo scempio, senza curarsi delle conseguenze, perché la “mano” è proprio di costoro.

Come amministrazione abbiamo sempre lavorato perché il nome di Bassano in Teverina fosse accostato esclusivamente a iniziative virtuose lontane da una palude di ombre nella quale si vorrebbe far precipitare l’attività politico amministrativa locale.

L’amministrazione si riserva di esplicitare alla cittadinanza in modo diffuso e puntuale l’intera vicenda nei tempi e nei modi più opportuni e rispondenti alle norme, oltre al fatto di intraprendere ogni più ampia facoltà statuita dall’ordinamento vigente al fine di tutelare credibilità, onorabilità, buon andamento preferendo oggi la via del silenzio operoso.

Esprimiamo anche in questa sede massima fiducia in tutto il personale dipendente dell’ente che mai, prima d’ora, si era visto implicato in questioni che poco hanno a che fare con la normale anche accesa dialettica politica.

L’amore per Bassano che ci ha spinti a dedicarci negli anni all’amministrazione del territorio comunale è un elemento prezioso che ci contraddistingue e che ci spinge oggi a continuare a rivolgere i nostri sforzi verso il raggiungimento di obiettivi amministrativi concreti.

Alessandro Romoli

Sindaco di Bassano in Teverina

7 giugno, 2020