Bonus baby sitter anche per i nonni se non conviventi con il richiedente

Roma - Il chiarimento in una circolare dell'Inps

Condividi la notizia:











Roma – Bonus baby sitter anche per i nonni se non sono conviventi con il richiedente.

Arriva qualche chiarimento e informazione in più sul bonus baby sitter, messo in campo dal decreto Cura Italia e rinnovato dal decreto Rilancio.

A fornire delucidazioni una circolare dell’Inps.

La nota conferma che l’utilizzo dei voucher con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps e con valore massimo di 1200 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitting dal 5 marzo al 31 luglio 2020, può essere legittimamente indirizzato verso i propri familiari, come per esempio i nonni.

L’Inps ha però specificato che sarà possibile l’utilizzo dei voucher per i familiari che non devono essere conviventi con il richiedente.

Il divieto di utilizzo del bonus sussiste quindi per i familiari conviventi con il richiedente. Inoltre il voucher non potrà essere utilizzato per l’altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l’altro genitore, anche se non convivente, oppure se separato o divorziato).

Condividi la notizia:











29 giugno, 2020