Caccia, in Alaska gli animali si possono uccidere anche in letargo

Usa - Il presidente Trump rimuove le restrizioni di Obama - Via libera all'utilizzo di dolci e fari delle auto per stanare lupi e orsi

Alaska – I cacciatori dell’Alaska potranno stanare i lupi con i fari delle auto per poi abbatterli, oppure attirare fuori dalla tana gli orsi in letargo usando dolci come esca e sparargli.

Così ha deciso l’amministrazione Trump che oggi sulla Federal Register, gazzetta ufficiale degli Stati Uniti, ha pubblicato le nuove misure per la caccia. Queste entreranno in vigore tra un mese, facendo venire meno una serie di restrizioni introdotte in difesa degli animali nel 2015 dall’amministrazione Obama. I cacciatori potranno inoltre tornare a sparare dalle motoslitte, imbarcazioni e piccoli aerei.

L’attuale inquilino della casa bianca ha quindi deciso di andare incontro alle richieste dei funzionari eletti in Alaska, in gran parte cacciatori, da sempre convinti che le restrizioni di Obama fossero eccessivamente severe e lesive delle tradizionali pratiche di pesca e caccia dei nativi della regione. Al fianco del presidente americano, Lisa Murkowski, senatrice repubblicana dell’Alaska, che accolto con favore la decisione affermando che “protegge le tradizioni di caccia e di pesca dell’Alaska e difende i diritti dello stato”.

Apertamente contrari, invece, gli ambientalisti, secondo i quali la decisione di Trump di reintrodurre quelle tecniche è disumana e promettono battaglia. Theresa Pierno, presidente della National Parks Conservation Association, ha dichiarato: “Sparare a una mamma orso e al suo cucciolo in letargo non è il tipo di tradizione che i nostri parchi nazionali dovrebbero preservare”.

9 giugno, 2020