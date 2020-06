“Quelli di Caffeina? Molto abili nel raggirare tutti…”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - L'attacco, via Facebook, dell'ex grafica Sara Bettini

Viterbo – Caffeina attaccata dalla sua ex grafica Sara Bettini. Con un post su Facebook. Ma non è chiaro se Bettini ce l’abbia con il magazine Caffeina, con il festival, con la fondazione. O Tutto insieme.

Sul social network, Bettini scrive: “Scopro che Caffeina risorge, dalle ceneri, come sempre. Ma solo per pochi. E di me, come di tutti i creditori sparsi, nessuno si ricorda. Eppure essere stata l’unica grafica per quattro anni, avendo dato anche l’anima perché fiera del ruolo che avevo, mi lascia l’amaro in bocca di chi deve cancellare bei ricordi per aver mischiato amicizie col lavoro”.

Bettini afferma: “La stessa filosofia che Caffeina applica al magazine online e a tutti gli eventi organizzati viene adottata anche con dipendenti, collaboratori e fornitori. Ti butta lì un titolo o un evento interessante, curioso e ricco di suspence. Tu clicchi, leggi, partecipi e quando capisci che ti hanno attirato con un inganno rimani disgustato. Esci dalla pagina o scappi dall’evento a quel punto, ma loro hanno ottenuto quello che volevano: il tuo click o i tuoi soldi e a te non ne viene nulla. E se trattano così quelli che gli portano visibilità e click, quindi soldi, immaginate come possano avere rispetto di chi chiede il riconoscimento economico che gli è dovuto dopo essersi sbattuto per loro. Ma non siamo in un paese in cui questa gente viene punita, anzi purtroppo loro cascano sempre in piedi e sono bravi a lasciarti con un pugno di mosche in mano”.

Non basta.

“Quando gli servi, ti cercano senza alcuno scrupolo – continua Bettini -. Poi quando speri che si ricordino di te, spariscono. Non tutti hanno le forze, economiche e morali, di fare guerra a chi si approfitta della bontà d’animo degli altri. Io non ero un volontario e per anni sono stata al loro gioco, come tanti, perché questa gente purtroppo è molto abile nel raggirare tutti. Purtroppo si sa, in Italia vanno avanti i furbi. E, malgrado io possa aver perso il sonno perché vittima della loro astuzia, sono contenta di potermi guardare allo specchio sapendo di non assomigliare neanche un pelino a quelle persone che di promesse ne avevano fatte tante”.

Caffeina ha ora una nuova azienda che ne è responsabile. Ma Bettini conclude: “Cambiano le teste al vertice, cambiano società di gestione e infine cambiano piazza, perché purtroppo arrivano a farsi terra bruciata attorno. Continuano a vendersi come Caffeina, ma l’eccitante culturale che era un tempo non esiste più. Mi auguro solo che chi gli sta dando fiducia adesso sia a conoscenza del loro gioco sporco”.

27 giugno, 2020