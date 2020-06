“Carreggiata invasa dalla vegetazione e crateri sul manto stradale”

Cronaca - FdI denuncia lo stato di abbandono e incuria della provinciale Vejanese sp83 e chiede l'immediata pulizia straordinaria

Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – Fratelli d’Italia Vejano intende denunciare, tramite il consigliere provinciale Gianluca Grancini al presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi, lo stato di abbandono e incuria della strada provinciale Vejanese sp83 che congiunge Vejano con la stazione ferroviaria di Capranica.

Chiediamo la pulizia straordinaria della carreggiata che ormai è invasa dalla vegetazione che crea pericolo non solo per le auto che si incrociano (pendolari che si recano alla stazione ferroviaria, e persone che tramite la cassia si recano nella capitale), ma anche per i numerosi podisti e ciclisti che frequentano in modo assiduo questa strada, perché sono costretti a camminare in mezzo alla carreggiata per colpa della folta vegetazione.

Inoltre sono diversi anni che non viene asfaltata e d’inverno causa pioggia il manto stradale si riempie di “crateri” che causano forature di numerose gomme.

Fratelli d’Italia Vejano

4 giugno, 2020