Casa allagata, salvata una famiglia

Milano – Nord Italia flagellato dalla pioggia.

Un’ondata di maltempo si sta abbattendo su tutto il Settentrione.

Il Seveso, che scorre tra le province di Milano, Como e Monza e Brianza è sorvegliato speciale: ha raggiunto la soglia di attenzione e questo fa temere possibili esondazioni. La regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione, che indica moderato rischio di straripamento.

Su Torino e provincia, invece, si è abbattuta una violenta grandinata con forti raffiche di vento. Numerosi allagamenti si sono registrati anche nel Novarese.

Particolarmente colpita la zona del Varesotto, dove numerosi sono stati gli allagamenti.

Tra Varese e Treviso i vigili del fuoco hanno eseguito qualcosa come 120 interventi, su richiesta di cittadini che hanno visto riempirsi i propri garage e appartamenti d’acqua e fango.

Il vento ha abbattuto alberi, rami, segnali stradali. Fiumi esondati, strade invase dal fango, frane. Il video sottostante mostra un intervento dei vigili del fuoco per salvare una famiglia a Germignaga (Varese).

#Varese #7giugno, sono proseguiti per tutto il pomeriggio gli interventi per il #maltempo che ha colpito la zona del varesotto. Nella clip le operazioni di salvataggio svolte dai #vigilidelfuoco per soccorrere una famiglia bloccata in casa da un allagamento a Germignaga pic.twitter.com/jGClrVwiiW

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 7, 2020