Lavori al viadotto Montoro sulla SS E45 - La precisazione del prefetto per chi transita nella provincia di Viterbo

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – In relazione alle deviazioni disposte sulla SS E 45 per i lavori di ripristino del viadotto Montoro nel Comune di Narni, la Prefettura di Viterbo precisa che il casello di Orte della A1 resta aperto per i mezzi pesanti e i veicoli da e per il territorio della provincia di Viterbo.

Giovanni Bruno

Prefetto

9 giugno, 2020