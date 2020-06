Los Angeles - La duchessa in un video indirizzato agli studenti del liceo che lei stessa ha frequentato

Los Angeles – Caso Floyd, Meghan Markle: “La sua vita contava, non si può tacere”.

La morte di George Floyd sta infiammando l’America. In strada si sono riversati milioni di manifestanti per protestare contro la brutalità della polizia nei confronti degli afro-americani. Anche diverse star sono scese in piazza per manifestare, altre hanno scelto la campagna #blackouttuesday per partecipare attraverso i social.

Sul caso è intervenuta anche Meghan Markle. Le sue parole in un video indirizzato agli studenti del liceo di Los Angeles, la Immaculate heart high school, che lei stessa ha frequentato.

“L’unica cosa sbagliata da dire è non dire nulla – ha detto la moglie del principe Harry –. La vita di George Floyd contava. Mi dispiace così tanto che dobbiate crescere in un mondo in cui questo è ancora presente”.

Meghan Markle ha chiesto scusa agli studenti per aver fallito nel “fare sì che il mondo sia un posto migliore”.

“La vita di George Floyd contava – ha aggiunto nel video -. E la vita di Breonna Taylor contava, e la vita di Philando Castile contava, e la vita di Tamir Rice contava. E così anche i nomi di tante altre persone che conosciamo o che non conosciamo contano”.

Poi il ricordo degli scontri degli anni ’90. “Avevo 11 o 12 anni – ha spiegato la duchessa – e c’erano questi disordini innescati da un insensato atto di razzismo. Ricordo il coprifuoco e ricordo che correvo verso casa mentre vedevo cenere cadere dal cielo, annusavo il fumo e vedevo le fiamme avvolgere gli edifici… E quei ricordi non spariscono”.

Meghan Markle ha chiesto agli studenti di impegnarsi per essere loro stessi un domani “i leader che desideriamo così tanto”. E li ha esortati dicendo: “C’è un movimento di speranza di cui bisogna far parte. Lo stiamo vedendo proprio adesso: dallo sceriffo in Michigan o dal capo della polizia in Virginia. Stiamo vedendo gesti di solidarietà, stiamo vedendo comunità che si uniscono e provano a risollevarsi”.

“La maggior parte di voi ha 18 anni o sta per compierli e quindi voterà – ha concluso -. Sono certa che, grazie agli insegnamenti che avete ricevuto a scuola, sapete che le vite dei neri contano”.

