Nell'area termale sulla Tuscanese il consigliere Merli (Lega) si è trovato di fronte una scena inaspettata: "È vietato ma serve un regolamento preciso"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “C’è chi si fa la doccia con lo shampoo alle piscine Carletti”. È rimasto stupito, sabato pomeriggio, il consigliere comune Valter Rinaldo Merli (Lega), alla scena che gli si è presentato davanti alle piscine Carletti.

Andato all’area termale per capire in che stato versa dopo il lungo stop da Coronavirus, ha dovuto fare i conti con un po’ d’incuria, in parte attesa e un fuoriprogramma.

“Sono andato a fare due passi alle piscine Carletti – racconta Merli – per vedere lo stato dopo il Coronavirus. Ho trovato i soliti secchioni pieni, un po’ di incuria e abbandono.

Con l’ erba tagliata e le rovine bel visibili, mi sono imbattuto in una scena inconsueta. Una donna seduta sul rigagnolo di destra che stava facendo una bella doccia con tanto di shampoo”.

Di fronte ad altri avventori. “C’erano persone venute a prendere l’acqua e la signora era seduta in tutta tranquillità, era impegnata nella pulizia del proprio corpo”.

Attività che seppure denoti attenzione al proprio corpo e igiene, in zona è vietata. Anche perché da lì l’acqua viene attinta e utilizzata per diversi usi, compresi gli sciacqui alla bocca.

“La callara è recintata da una rete e non vi si può accedere. L’acqua fuoriesce dai rigagnoli – fa notare Merli – le persone liberamente possono prenderla”. Utilizzata per vari scopi: “Anche infiammazioni della bocca e dentarie.

Secondo le ordinanze e i regolamenti, è vietato usare saponi e shampoo, anche nel rispetto delle altre persone che frequentano la zona, per non inquinare le falde acquifere”. Alla signora alle prese con lo shampoo è stato fatto presente. È stata ripresa ripetutamente dai presenti che volevano prendere l’acqua”.

Pure Merli si è fatto sentire: “Mi sono qualificato come consigliere comunale, spiegandole il divieto”.

La situazione è tornata alla normalità ma un problema resta. “Serve un regolamento per l’ uso dell’acqua del Bullicame e delle pozze. Intendo proporlo alla prima commissione nei prossimi giorni, per eliminare situazioni non corrette e nel rispetto di chi, invece, segue le regole”.

29 giugno, 2020