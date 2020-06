“Cercherò di creare un filo diretto di dialogo tra nuove generazioni e amministrazione”

Politica - Interviene Giorgio Giardino, nuovo coordinatore di Forza Italia giovani a Vetralla

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Inizio nel ringraziare della fiducia e dell’incarico datami per dare voce a noi giovani all’interno del nostro comune. Ringrazio il senatore Francesco Battistoni, il commissario regionale Alessio Pagliacci e il coordinatore provinciale FI giovani, Marco Parroccini per la fiducia datami. Sarà un onore per me coordinare FI giovani nel comune di Vetralla.

Vetralla ha grandi potenzialità ma molto spesso vengono sottovalutate dalla stessa amministrazione. Dobbiamo cercare di valorizzare di più i giovani a livello culturale e sportivo e quindi creare attività e manifestazioni, per far sì di elogiare e gratificare quei ragazzi che molto spesso non vengono gratificati e cercano sostegno altrove.

Ricordiamoci inoltre che a Vetralla abbiamo una ricchezza come la palestra comunale ancor oggi non aperta nonostante i lavori fatti dove sono stati spesi soldi pubblici, palestra che può essere usata da scuole e associazioni sportive dove si trovano a chiedere palestre e palazzetti altrove. Abbiamo un campo di calcio con una scarsa manutenzione e con tribune in condizioni indecenti. Speriamo che il nuovo investimento della pista di atletica non sia vano e non venga abbandonato e dimenticato come per tante strutture sportive sul nostro territorio.

Un’altra idea è quella di creare un filo diretto di dialogo tra giovani e amministrazione, dando idee e spunti per creare nuove attività e nuove iniziative per il nostro comune rendendolo visibile creando così turismo.

Non dimentichiamoci che ci sono anche giovani con problemi di disabilità che devono essere aiutati e sostenuti con attività e progetti che li vedono protagonisti. Ad oggi un altro problema e amplificato in questo periodo di emergenza Covid-19 si vedono tanti giovani disoccupati che molto spesso li vediamo andare via dal nostro paese per trovare “fortuna” all’estero. Dobbiamo aiutare anche questa parte di giovani facendo progetti, e nel creare corsi formativi gratuiti per giovani disoccupati,aiutarli e indirizzarli in posti di lavoro.

Io come coordinatore FI giovani Vetralla cercherò di creare questo filo diretto tramite la nostra pagina Forza Italia Vetralla dove si possano scambiare idee, progetti e pensieri per far crescere e rendere grande Vetralla.

Con l’occasione voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che quest’anno affronteranno l’esame di terza media e di maturità.

Giorgio Giardino

Coordinatore Forza Italia giovani Vetralla

