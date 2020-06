“Chiara Frontini non ha fatto propaganda elettorale fuori dal seggio”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Andrea Celestini e Simone Fraccaro chiedono scusa per il post pubblicato: "È stato un errore"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I sottoscritti Andrea Celestini, nato a Viterbo il 7 dicembre 1977 e Simone Fraccaro, nato a Montefiascone il 23/07/1978, con la presente intendono esprimere alla signora Chiara Frontini il loro rammarico e dispiacere per quanto accaduto nel corso delle ultime elezioni comunali di Viterbo ed in particolare per i post che hanno pubblicato sul network Facebook in data 10 giugno 2018.

Nel predetto post, commentando alcune voci comparse su Facebook in merito ad una presunta illegittima attività di propaganda effettuata da un politico candidato a sindaco del comune di Viterbo all’ingresso dei seggi elettorali dell’istituto Paolo Savi, indicavano il nominativo della signora Chiara Frontini quale autrice del fatto, in quanto per errore ritenevano la notizia fondata.

Poiché ciò non risponde al vero, rivolgono le loro più sentite scuse alla signora Chiara Frontini.

Simone Fraccaro e Andrea Celestini

11 giugno, 2020