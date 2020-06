“I cittadini sono stati bravi, durante i mesi dell’emergenza solo 1000 multe”

Viterbo - Il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo durante i festeggiamenti per l'anniversario dell'Arma - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Sessantamila persone controllate e soltanto 1000 contravvenzioni in tutto. Una ogni 60 persone. I viterbesi si sono comportati bene”. E’ il bilancio di tre mesi di emergenza Coronavirus tracciato ieri mattina dal comandante provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo durante i festeggiamenti per il 206esimo annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri.

Una festa a ranghi ridotti per rispettare le normative anti Covid ancora in vigore. Sul piazzale del comando provinciale di Viterbo, al quartiere Riello, oltre ai carabinieri in alta uniforme che hanno lasciato una corona di fiori davanti al monumento dedicato ai carabinieri di fronte al comando, c’erano infatti soltanto Antonazzo e il prefetto Giovanni Bruno. E una piccola rappresentanza dell’associazione nazionale carabinieri.

“Le persone hanno rispettato le norme – ha detto il comandante Antonazzo in conferenza stampa -. Dobbiamo continuare a tenere questo comportamento, anche perché il rischio di un ritorno del virus è latente”.

Il comandante ha ricordato anche le figure del luogotenente Augusto Gioiosi e dell’appuntato di Vejano Emiliano Moggi recentemente scomparsi.

Quali saranno gli obiettivi del comando di Viterbo dopo l’emergenza Covid? “Per il momento – ha risposto Andrea Antonazzo – l’obiettivo principale è fare in modo che non torniamo alla situazione di contagio qualche tempo fa. Adesso, le limitazioni riguardano i nostri comportamenti piuttosto che i movimenti. Ciò significa che lavoreremo soprattutto in direzione degli esercizi commerciali, delle aziende e degli stabilimenti balneari. Per tutelare i cittadini nelle vesti di clienti e lavoratori e verificare l’applicazione delle regole che sono ancora in vigore”.

Infine, il prima e il dopo. Come è cambiata l’attività dei carabinieri in questi ultimi mesi di emergenza.

“Nel nostro immaginario – ha concluso il comandante provinciale – eravamo più pronti ad affrontare l’idea di una guerra che quella di una pandemia. Ma ci siamo subito attrezzati. Abbiamo adottato significativi cambiamenti all’interno dell’Arma – ha concluso il comandante provinciale -. Una novità importante, ad esempio, sono le videoconferenze. Siamo riusciti a creare una rete che mette in contatto comandi e strutture territoriali. Uno strumento che abbiamo utilizzato quotidianamente e che puntiamo a mantenere anche per il futuro”.

Daniele Camilli

6 giugno, 2020