Cna sostenibile, chiuso il primo corso per assistente di studio odontoiatrico

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato consegnato l’attestato di qualifica agli undici partecipanti al primo corso per assistente di studio odontoiatrico (Aso) organizzato da Una sostenibile e autorizzato dalla regione Lazio.

Con l’esame tenutosi nelle aule di via dell’Industria, in zona Poggino, si è concluso un percorso di 700 ore, tra teoria, esercitazioni e tirocinio: vi hanno preso parte sia persone che già lavoravano negli studi ed erano tenute a regolarizzare la posizione, sia disoccupati interessati ad acquisire competenze per poter svolgere la professione di Aso.

“E’ stata una esperienza positiva sotto ogni aspetto. Per i dipendenti degli studi che si trovavano nella condizione di dover conseguire l’attestato di qualifica di Aso entro il 20 aprile 2021, siamo riusciti anche ad ottenere, attraverso il Fondo interprofessionale Fart, il finanziamento completo della formazione”, afferma Ernesto Allegrini, dell’area formazione di Cna sostenibile.

Da pochi giorni, intanto, sono tornati a seguire alcune lezioni “in presenza” i 18 allievi (17 donne) della seconda edizione del corso per Aso, avviata a metà febbraio. Durante il lockdown, per loro è stata attivata la formazione a distanza, modalità ancora utilizzata.

Anche in questo caso, interviene il Fart, con un finanziamento a copertura quasi totale delle spese sostenute per la formazione dei dipendenti. La stessa opportunità sarà confermata in occasione del terzo corso, la cui partenza è fissata per il mese di settembre. Sono già 17 le iscrizioni.

Cna sostenibile, soggetto accreditato alla regione Lazio, rafforza così la propria offerta formativa in campo socio-sanitario, mettendo anche a disposizione gli strumenti e i vantaggi del sistema Cna.

30 giugno, 2020