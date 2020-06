Code per fare il test dopo l’ultimo focolaio

Roma - Chiusa piazza per evitare assembramenti dove sono in corso analisi a pazienti dimessi dal 18 maggio dal San Raffaele Pisana

Roma – Lunghe file per i test, chiusa piazza a Roma.

La polizia locale ha interdetto piazza Carlo Forlanini, da via Folchi e via di Val Tellina, per la grande affluenza al drive in, dove sono è possibile effettuare test sierologici per i pazienti dimessi dal 18 maggio dal San Raffaele Pisana, struttura dove è stato registrato un focolaio di Coronavirus, test possibile anche per i contatti stretti dei pazienti.

Per evitare il formarsi d’assembramenti, è stata decisa la chiusura.

Era stata la Asl Roma 3 a invitare le persone a fare il test: “Tutti i pazienti dimessi dall’IRCCS San Raffaele Pisana dal 18 maggio in poi e i loro contatti stretti, sono pregati di recarsi presso i drive in di Casal Bernocchi, via di Casal Bernocchi, 73 orario 09 – 18, per eseguire dei test di controllo.

A causa della grande affluenza al Drive in del Forlanini, si prega di racarsi unicamente al Drive in di Casal Bernocchi.

8 giugno, 2020