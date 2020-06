Codogno, è positivo il sospetto Covid al pronto soccorso

Lodi - L'uomo è ora ricoverato nel reparto dedicato ai malati di coronavirus

Lodi – Codogno, è positivo il paziente sospetto Covid al pronto soccorso.

È risultato positivo al Coronavirus il sospetto caso di Covid-19, uno tra i primi pazienti passati per il pronto soccorso di Codogno riaperto dopo oltre tre mesi di stop.

Il paziente, ricoverato questa mattina con sintomi riconducibili al coronavirus, ha avuto l’ufficialità della positività dopo circa 45 minuti dal tampone.

L’uomo è ora ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale.

Da questa mattina nel pronto soccorso di Codogno appena riaperto sono transitate una decina di persone, tra le quali proprio il sospetto caso di Covid-19, che ha avuto un percorso “particolare” per non farlo entrare in contatto con gli altri malati.

4 giugno, 2020