Colonie feline, croccantini e bocconcini regalati alle “gattare”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una graditissima sorpresa. Siamo un gruppo di “gattare” viterbesi, ovvero alcune delle volontarie che in città dedicano parte del proprio tempo all’assistenza dei gatti randagi.

Lunedì pomeriggio, in cinque, siamo state convocate presso un giardino privato del capoluogo, dove abbiamo trovato un pacco ciascuna per i nostri “a-mici che non hanno voce”. All’interno di ogni pacco c’erano tre confezioni di croccantini e quattro barattoli di bocconcini.

A convocarci è stata la consigliera comunale delegata al benessere degli animali Ombretta Perlorca con la consigliera comunale Paola Bugiotti, anche a nome della altre donne della Lega che, a proprie spese, hanno voluto darci il loro contributo per far fronte a situazioni critiche relative ai nostri amici animali

Un pensiero che ci ha fatto molto piacere, soprattutto in un momento come questo, in cui, con l’emergenza Coronavirus, non è stato facile continuare a occuparci come facciamo di solito delle colonie feline e più in generale dei randagi.

Con l’occasione vogliamo ringraziare l consigliera comunale e le donne della Lega per lo stesso sostegno dato anche alle altre volontarie di Viterbo, convocate in piccoli gruppi per via del distanziamento sociale, e in particolare per l’aiuto concreto alla signora di Montefiascone che, in questo periodo così complicato, tra mille difficoltà, si è ritrovata a dover accudire 20 cuccioli abbandonati, alcuni dei quali malati, e le otto mamme-gatte da sterilizzare.

Un ringraziamento va alla responsabile per il benessere degli animali Ombretta Perlorca e con l’occasione anche a tutta l’amministrazione comunale per la sensibilità e la disponibilità che sta dimostrando nei confronti di chi non ha voce.

Violetta e le altre volontarie “gattare” del capoluogo

10 giugno, 2020