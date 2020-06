Concluso il virtual open day dell’università della Tuscia

Viterbo - La presentazione su vari giorni ha consentito agli studenti di ricevere tutte le informazioni sulla struttura dei corsi di laurea magistrale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è concluso il 3 giugno il virtual open day dell’università della Tuscia dedicato ai corsi di laurea magistrale.

Una presentazione distribuita su vari giorni che ha consentito agli studenti di ricevere tutte le informazioni necessarie sulla struttura dei corsi, sulle loro caratteristiche, sulle modalità di accesso e sulle procedure di immatricolazione per poter compiere una scelta ponderata e consapevole.

La partecipazione è stata notevole, con oltre 320 studenti che si sono distribuiti nelle varie stanze virtuali interattive in presenza di docenti, tutor e ospiti del mondo del lavoro. Gli studenti hanno posto loro quesiti sugli sbocchi lavorativi, i requisiti di ammissione, le collaborazioni internazionali e i piani di studio.

Tutte le informazioni sono anche fruibili sul sito dedicato all’orientamento che offre una panoramica chiara e diretta su tutti i corsi, inclusi quelli di primo livello. Il sito ospita anche uno sportello online per un contatto diretto e personalizzato con le future matricole, già utilizzato da centinaia di studenti: è sufficiente compilare un semplice formulario in cui si manifestano le proprie preferenze per questo o quel corso e si verrà contattati dal personale universitario.

Negli ultimi anni l’ateneo ha dedicato grande attenzione ai corsi di laurea magistrale, istituendo nell’arco di un quinquennio otto nuovi corsi. Oggi l’ateneo offre 17 corsi magistrali (più due corsi magistrali quinquennali a ciclo unico) suddivisi nelle tre aree che caratterizzano la sua ricerca e la sua didattica: quella scientifico-tecnologica, quella delle scienze sociali e quella umanistica. I corsi sono distribuiti nelle varie sedi didattiche, soprattutto a Viterbo, ma anche a Civitavecchia e a Roma, grazie a una partnership con La Sapienza, che si è tradotta nell’apertura di corsi interateneo, che si tengono a Roma e a Viterbo.

Conseguire una laurea magistrale rappresenta una tappa fondamentale nella formazione ed è un titolo e un requisito essenziale per poter accedere a un mondo del lavoro che esige conoscenze approfondite, competenze, capacità critiche e creative; costituisce anche il passaggio necessario per chi, scoprendosi portato per la ricerca e intenzionato a tentare questa strada, volesse intraprendere la via del dottorato.

5 giugno, 2020